HaberlerGaleri15.500 lira vergi avantajıyla 18-29 yaş arası gençlere destek! 1 sene prim teşviği, 3 yıl vergi istisnası! İşte şartlar!
15.500 lira vergi avantajıyla 18-29 yaş arası gençlere destek! 1 sene prim teşviği, 3 yıl vergi istisnası! İşte şartlar!
İş kurmak isteyen gençlere büyük müjde! Gençlere sunulan devlet desteğiyle iş kurmak isteyenler avantaj yakalıyor. Finasman desteklerinin yanı sıra vergi ve prim kolaylıkları da sağlanıyor. 18-29 yaş arasında iş kuran gençlerin 1 sene boyunca primleri devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca 3 yıl vergi istisnası da sağlanıyor. İşte, iş kurmak isteyenlerin merak ettiği bilgiler!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:58Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:59