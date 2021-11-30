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15.500 lira vergi avantajıyla 18-29 yaş arası gençlere destek! 1 sene prim teşviği, 3 yıl vergi istisnası! İşte şartlar!

İş kurmak isteyen gençlere büyük müjde! Gençlere sunulan devlet desteğiyle iş kurmak isteyenler avantaj yakalıyor. Finasman desteklerinin yanı sıra vergi ve prim kolaylıkları da sağlanıyor. 18-29 yaş arasında iş kuran gençlerin 1 sene boyunca primleri devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca 3 yıl vergi istisnası da sağlanıyor. İşte, iş kurmak isteyenlerin merak ettiği bilgiler!

Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:59
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15.500 lira vergi avantajıyla 18-29 yaş arası gençlere destek! 1 sene prim teşviği, 3 yıl vergi istisnası! İşte şartlar!

18-29 yaş arasında iş kuran gençlere büyük vergi desteği sağlanıyor. İş kurmak isteyenler böylelikle vergi avantajlarından yararlanıyor ve masrafları azalıyor. Vergi muafiyetinden yararlanmak için; mükellefin başlangıç itibariyle 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Girişimci gençler 3 sene vergi ve 1 sene prim teşviğinden faydalanıyor. İşte; 15.500 lira vergi avantajını alma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15.500 lira vergi avantajıyla 18-29 yaş arası gençlere destek! 1 sene prim teşviği, 3 yıl vergi istisnası! İşte şartlar!

Yıllık prim avantajı 14 bin 810 lirayı buluyor.

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15.500 lira vergi avantajıyla 18-29 yaş arası gençlere destek! 1 sene prim teşviği, 3 yıl vergi istisnası! İşte şartlar!

3 YIL VERGİDEN MUAF

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor.

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15.500 lira vergi avantajıyla 18-29 yaş arası gençlere destek! 1 sene prim teşviği, 3 yıl vergi istisnası! İşte şartlar!

Bu kapsamda gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.

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15.500 lira vergi avantajıyla 18-29 yaş arası gençlere destek! 1 sene prim teşviği, 3 yıl vergi istisnası! İşte şartlar!

BİLDİRİME DİKKAT!

Vergi muafiyeti şartları şöyle:

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,