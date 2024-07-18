18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!

Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank'ın Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye ekonomisi ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Wietoska, yıl sonunda enflasyonun yüzde 40 seviyesine gerileyeceğini ifade ederken, "Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. Bundan sonra ikinci aşamada enflasyonu yüzde 20'ye düşürmek asıl soru işareti olacak." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 07:52 Güncelleme: 18.07.2024 07:53
  • 1
  • 9
Deutsche Bank’tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesini beklediklerini belirterek, "Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. Bundan sonra ikinci aşamada enflasyonu yüzde 20'ye düşürmek asıl soru işareti olacak" dedi.

  • 2
  • 9
Deutsche Bank’tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu sürdürmesinin önemli olduğunu kaydeden Wietoska, "Kolay olmayacak ama daha önce dünyada yüzde 75 enflasyonu olan hiçbir ülke resesyona girmeden enflasyonu düşürmedi.

  • 3
  • 9
Deutsche Bank’tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!

Türkiye resesyona girmeden ekonomisini dengelemeyi başarabilirse eşsiz bir örnek olacak ki Türkiye'nin bunda başarılı olacağı konusunda oldukça iyimseriz.

  • 4
  • 9
Deutsche Bank’tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!

Ancak yarı yolda politika hataları olmamalı. Bu yıl kasım ve aralık olmak üzere 500 puan faiz indirimi öngörüyoruz. Bu baz senaryomuz ve gevşeme gelecek yılın başlarında da sürecektir" diye konuştu.

  • 5
  • 9
Deutsche Bank’tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!

20 MİLYAR DOLAR GİRİŞ OLUR
Yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 37 olduğunu kaydeden Wietoska, TL'de reel anlamda değer kazancı öngördüklerini söyledi.