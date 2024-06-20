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Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 4 formüllü maaş hesabı! A'dan Z'ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...

Temmuz ayı itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin gelirlerinde önemli artışlar yaşanacak. Enflasyon farkı ödemelerinin yanı sıra, sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanında da değişiklikler yapılacak. Bu süreçte, 6 aylık enflasyon artışına ek olarak, 3 ayrı ilave zam konusu gündemde bulunuyor. Peki, hangi kesimler için hangi formüller devreye alınacak? Kök ve taban maaşlarda seyyanen artış olacak mı? İşte, merak edilen tüm soruların yanıtları ve olası düzenlemeler...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 06:29 Güncelleme: 20.06.2024 06:29
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Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 4 formüllü maaş hesabı! A’dan Z’ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...

Milyonlarca memur ve emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine odaklanmış durumda. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 22.72 olarak açıklanmasının ardından, Haziran ayı verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı da netleşecek. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını belirlerken, memurlar ve memur emeklileri için ise farkın ne kadar olacağını gösterecek. Tahminler, 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 bandında olacağını öngörüyor. Kesin rakam ise 3 Temmuz'da açıklanacak. Ancak, enflasyon artışının yanı sıra, emekliler için farklı zam formülleri de gündemde. Bu çerçevede, 4 farklı artış seçeneği söz konusu. İşte, bu artışların detaylarına yakından bakalım...

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Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 4 formüllü maaş hesabı! A’dan Z’ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...

Dört Farklı Zam Formülü

Enflasyon artışının yanı sıra, emekliler için çeşitli zam formülleri de gündemde. Bu kapsamda dört farklı artış seçeneği öne çıkıyor. İşte detaylar:

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Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 4 formüllü maaş hesabı! A’dan Z’ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...

1. Altı Aylık Enflasyon Zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında, altı aylık enflasyon oranı kadar maaş artışı alıyor. Bu şekilde maaşların enflasyon karşısında değer kaybetmesi önleniyor.

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Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 4 formüllü maaş hesabı! A’dan Z’ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...

Temmuz ayında, bu emekliler yüzde 25-30 arasında olması beklenen altı aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alacak.

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Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 4 formüllü maaş hesabı! A’dan Z’ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...

Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşme zammının üzerine altı aylık enflasyon farkı eklenecek ve ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da uygulanacak.