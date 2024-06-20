20 Haziran 2024, Perşembe
Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 4 formüllü maaş hesabı! A'dan Z'ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...
Temmuz ayı itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin gelirlerinde önemli artışlar yaşanacak. Enflasyon farkı ödemelerinin yanı sıra, sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanında da değişiklikler yapılacak. Bu süreçte, 6 aylık enflasyon artışına ek olarak, 3 ayrı ilave zam konusu gündemde bulunuyor. Peki, hangi kesimler için hangi formüller devreye alınacak? Kök ve taban maaşlarda seyyanen artış olacak mı? İşte, merak edilen tüm soruların yanıtları ve olası düzenlemeler...
Giriş: 20.06.2024 06:29 Güncelleme: 20.06.2024 06:29
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