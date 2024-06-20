Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 4 formüllü maaş hesabı! A’dan Z’ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...

Milyonlarca memur ve emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine odaklanmış durumda. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 22.72 olarak açıklanmasının ardından, Haziran ayı verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı da netleşecek. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını belirlerken, memurlar ve memur emeklileri için ise farkın ne kadar olacağını gösterecek. Tahminler, 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 bandında olacağını öngörüyor. Kesin rakam ise 3 Temmuz'da açıklanacak. Ancak, enflasyon artışının yanı sıra, emekliler için farklı zam formülleri de gündemde. Bu çerçevede, 4 farklı artış seçeneği söz konusu. İşte, bu artışların detaylarına yakından bakalım...