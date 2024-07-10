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Enflasyon fırsatçıları deşifre oldu! Enflasyonist ortamda gerçekte kimin cebi doluyor?

Bir süredir enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı ve düşük gösterildiği iddialarıyla hedef alınan TÜİK, hesaplamanın nasıl yapıldığını dünyadaki örneklerle karşılaştırarak anlattı. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, enflasyon fırsatçılarının algısını kırarken; Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da bugün kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 08:50 Güncelleme: 10.07.2024 09:01
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Enflasyon fırsatçıları deşifre oldu! Enflasyonist ortamda gerçekte kimin cebi doluyor?

İşte Melih Altınok'un "Enflasyonu en yüksekten hesaplayınca kimin cebi dolacak? başlıklı yazısı

Uzunca bir süredir "Enflasyon oranını düşük gösteriyor" eleştirilerine maruz kalan TÜİK'in Başkanı Erhan Çetinkaya, dün Ankara'da gazetecilerle buluştu.
Dünyada enflasyon nasıl hesaplanıyorsa Türkiye'de de öyle hesaplandığını örneklerle anlatan Çetinkaya "algılanan enflasyon" konusunda şunları söylüyor:

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Enflasyon fırsatçıları deşifre oldu! Enflasyonist ortamda gerçekte kimin cebi doluyor?

"Algılanan enflasyona ilişkin hususlar Türkiye'ye özgü olmayıp gelişmiş ülkelerde de aynı durum görülmekte ve bu durum Eurostat tarafından ifade edilmektedir. Örneğin, son 20 yıl boyunca AB'de hissedilen enflasyon, açıklanan enflasyonun ortalama 5 katı düzeyinde seyrederken Türkiye'de 2 katı düzeyinde seyretmiştir."

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Enflasyon fırsatçıları deşifre oldu! Enflasyonist ortamda gerçekte kimin cebi doluyor?

Çetinkaya, farklı enflasyon oranları açıklayan ENAG'ın metodolojisinin muğlak olduğunu söylüyor:
"TÜİK ve ENAG verileri arasındaki farkı, kira fiyatları hesaplamalarında görebiliriz. TÜİK tarafından takip edilen kira fiyatları için diğer tüm mal ve hizmet fiyatlarında olduğu gibi sabit tanım ve kalitede seçilmiş olan 5 binin üzerinde konutun aylık kira değeri izlenmektedir. ENAG ise kira fiyatlarını emlak sitelerinden doğrudan almakta ve kira artışını her ay tüm kiracıların ev değiştirmiş olduğu varsayımı üzerinden hesaplamaktadır. ENAG, her ay tüm kiracılar yeni bir eve taşınıyormuşçasına hesaplama yapıyor, internet üzerinden her ay gözlemlediği artışları yanlış şekilde üst üste ekleyerek şişirilmiş bir zam hesabı yapıyor. Bu örnek ENAG'ın TÜFE metodolojisinden ne kadar uzak olduğunu sadece kira maddesinde dahi ortaya koymaktadır."

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Enflasyon fırsatçıları deşifre oldu! Enflasyonist ortamda gerçekte kimin cebi doluyor?

Evet, bu vesileyle ekranlara çıkıp sakız gibi uzatılan söz konusu iddialara açıklık getirmediği için eleştirdiğim başkanın yüzünü de görmüş olduk. Artık hepimizi ilgilendiren ancak tek taraflı iddialara maruz kaldığımız bu tartışma daha somut argümanlarla ilerleyebilir. Zira bu güvensizlik ortamı piyasanın anasını ağlatıyor.

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Enflasyon fırsatçıları deşifre oldu! Enflasyonist ortamda gerçekte kimin cebi doluyor?

Gelelim başlıktaki sorumuza: Enflasyonun en yüksekten hesaplanması kimin cebini doldurur?
Enflasyon oranına göre zam alan işçinin, emeklinin mi? Bakmayın işçi, emekçi edebiyatı yaptıklarına. Bu vurgun ortamında maaşlıların cebine fazladan girecek üç beş kuruş kimin umurunda?