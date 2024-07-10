10 Temmuz 2024, Çarşamba
Enflasyon fırsatçıları deşifre oldu! Enflasyonist ortamda gerçekte kimin cebi doluyor?
Bir süredir enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı ve düşük gösterildiği iddialarıyla hedef alınan TÜİK, hesaplamanın nasıl yapıldığını dünyadaki örneklerle karşılaştırarak anlattı. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, enflasyon fırsatçılarının algısını kırarken; Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da bugün kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi.
Giriş: 10.07.2024 08:50 Güncelleme: 10.07.2024 09:01
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