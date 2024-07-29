29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Diyarbakır'da petrol bereketi! İkinci Gabar olacak! 100 milyon varil rezerv

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı döneminde atılan yerli ve milli enerji politikası bugün meyvelerini vermeye devam ediyor. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için Gabar'da başlatılan petrol arama çalışmalarının ardından bir güzel haber de Diyarbakır'dan geldi. TPAO, 100 milyon varil petrol bulunduğu değerlendirilen ve ikinci Gabar olması beklenen Diyarbakır'da, 457 sondaj kuyusu için çalışmalara başladı.

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 08:30 Güncelleme: 29.07.2024 08:31
  • 1
  • 8
Diyarbakır’da petrol bereketi! İkinci Gabar olacak! 100 milyon varil rezerv
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde temelleri atılan 'enerjide tam bağımsızlık' adımları İran ve Irak sınırına yakın olan Güneydoğu kentlerinde meyvesini bir bir veriyor.
  • 2
  • 8
Diyarbakır’da petrol bereketi! İkinci Gabar olacak! 100 milyon varil rezerv
Irak sınırına sıfır noktada yer alan Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarındaki kaliteli petrol üretimi günlük 50 bin varil sınırına dayanırken, TPAO Diyarbakır'da da yeni sondaj kuyusu çalışmalarına başladı.
  • 3
  • 8
Diyarbakır’da petrol bereketi! İkinci Gabar olacak! 100 milyon varil rezerv

DİYARBAKIR İKİNCİ GABAR OLUYOR

TPAO tarafından yapılan jeolojik araştırmalarından ardından 457 sondaj kuyusunun açılacağı yerler havadan fotoğraflanarak, haritalandırma yapıldı.

  • 4
  • 8
Diyarbakır’da petrol bereketi! İkinci Gabar olacak! 100 milyon varil rezerv

Yapılan saha araştırmaları sonucunda, Diyarbakır'da 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor.

  • 5
  • 8
Diyarbakır’da petrol bereketi! İkinci Gabar olacak! 100 milyon varil rezerv
Gabar'dan sonra ikinci büyük petrol rezervine sahip Diyarbakır'da kısa süre sonra yeni kuyular açılıp petrolün ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.