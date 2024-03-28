1999 - 2000 - 2005 arası ve 2008 sonrası dikkat! EYT'siz prim - gün çizelgesi çıktı! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı ayyuka çıktı!

EYT sonrası emeklilik hakkını kazanan milyonlarca kişi artık emekli maaşlarını almaya başladı. Ancak, fazla çalışma imkanı olmayanlar için kısmi emeklilik, yeni bir umut kapısı olarak görülüyor. Bu süreç, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl gibi değişen prim süreleriyle emeklilik şansı sunuyor. Kısmi emeklilikte yaş faktörü bazı kişiler için kritik bir rol oynarken, diğerlerinde ise prim indirimi seçeneği gündeme geliyor. Peki, az primle emekli olabilme imkanı kimler için geçerli?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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