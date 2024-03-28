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Haberler Galeri 1999 - 2000 - 2005 arası ve 2008 sonrası dikkat! EYT'siz prim - gün çizelgesi çıktı! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı ayyuka çıktı!

1999 - 2000 - 2005 arası ve 2008 sonrası dikkat! EYT'siz prim - gün çizelgesi çıktı! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı ayyuka çıktı!

EYT sonrası emeklilik hakkını kazanan milyonlarca kişi artık emekli maaşlarını almaya başladı. Ancak, fazla çalışma imkanı olmayanlar için kısmi emeklilik, yeni bir umut kapısı olarak görülüyor. Bu süreç, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl gibi değişen prim süreleriyle emeklilik şansı sunuyor. Kısmi emeklilikte yaş faktörü bazı kişiler için kritik bir rol oynarken, diğerlerinde ise prim indirimi seçeneği gündeme geliyor. Peki, az primle emekli olabilme imkanı kimler için geçerli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:57
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1999 - 2000 - 2005 arası ve 2008 sonrası dikkat! EYT’siz prim - gün çizelgesi çıktı! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı ayyuka çıktı!

Emeklilik, birçok insanın ömrü boyunca hayalini kurduğu bir dönemdir. Ancak, bu önemli kilometreye ulaşmak için gereken şartları yerine getirmek bazen oldukça meşakkatli olabilir. Kısmi emeklilik, emekli olmak isteyenler için düşük prim ödemeleriyle bir fırsat sunar. Ancak, bu sistemde belirlenen prim süreleri ve yaş şartları önem arz eder. İşte kısmi emeklilikle ilgili merak edilenler ve detaylar...

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1999 - 2000 - 2005 arası ve 2008 sonrası dikkat! EYT’siz prim - gün çizelgesi çıktı! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı ayyuka çıktı!

10 Yıl Primle Emeklilik: Kimler İçin ve Nasıl?

Kısmi emeklilik fırsatı, 10 yıl prim ödemiş olanlara kapılarını aralıyor. Ancak, bu fırsattan yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor.

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1999 - 2000 - 2005 arası ve 2008 sonrası dikkat! EYT’siz prim - gün çizelgesi çıktı! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı ayyuka çıktı!

İlk olarak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak gerekiyor ve SSK'lı olmak da önemli bir kriter. Bununla birlikte, 3600 prim gününü (10 yıl) tamamlamak ve kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını doldurmak gerekiyor.

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1999 - 2000 - 2005 arası ve 2008 sonrası dikkat! EYT’siz prim - gün çizelgesi çıktı! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı ayyuka çıktı!

Emekli aylığı, belirli şartların en son gerçekleştiği tarihe göre belirleniyor. Bu şartlardan hangisinin en son gerçekleştiği tarih, emekli aylığının başlama zamanını belirliyor. Bu şekilde, kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yaş şartı belirleniyor.

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1999 - 2000 - 2005 arası ve 2008 sonrası dikkat! EYT’siz prim - gün çizelgesi çıktı! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı ayyuka çıktı!

12.5-15 Yıl Primle Emeklilik: Hangi Koşullar Gereklidir?

Bu süre zarfında sigortalı olmak isteyenler için prim gün şartı 4500'e çıkarılır.