Milyonlara müjde! Ek zam ile emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 2022 en düşük emekli ve memur maaşı kaç lira?

Ek zam ile emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte emekli ve memurların yeni maaşları belli olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon zammının yanı sıra ilave artış yapıldığını müjdelemişti. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği ilave artış düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, ek zam ile emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 2022 en düşük emekli ve memur maaşı kaç lira? İşte haberin detayları...