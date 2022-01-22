Milyonlara müjde! Ek zam ile emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 2022 en düşük emekli ve memur maaşı kaç lira?
Emekli ve memur maaşlarında ek zam için beklenen açıklama geldi. Altı aylık enflasyon artışının yanı sıra ilave zam alan emekli ve memurların ilave artış düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ek zam ile maaşların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, ek zam ile emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 2022 en düşük emekli ve memur maaşı kaç lira? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.01.2022
15:21
Ek zam ile emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte emekli ve memurların yeni maaşları belli olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon zammının yanı sıra ilave artış yapıldığını müjdelemişti. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği ilave artış düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, ek zam ile emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 2022 en düşük emekli ve memur maaşı kaç lira? İşte haberin detayları...
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2022 EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 25.47 oranında zam alırken memur ve memur emeklileri için zam oranı ise yüzde 5'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 27,91 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur'da taban maaş 2.500 TL'ye yükselirken memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca memur ve emekli için ilave zam oranlarını açıklamıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş yüzde 66 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkartılmış, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık bir ilave yapılmıştı. Bu ilave artışlarla ilgili yasa da TBMM'de görüşülmüş ve oylanarak kabul edilmişti.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, söz konusu yasa Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece tüm emekli ve memurlar için ilave artışlar 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Yasa ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, ek ödeme de dâhil 2 bin 500 TL'den az olamayacak.
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlandı. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere zam oranı yüzde 30,95'e çıkarıldı. Peki hesaplamalar nasıl yapılacak.