Emekliye yüksek maaş formülü: SGK girişi 2000 öncesi ve sonrasına A’dan Z’ye yol kılavuzu! 12.500, 15.000, 19.000 TL için...

Temmuz Artışı ve Yeni Taban Maaş

Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 oranındaki enflasyon artışı, emekli maaşlarını etkileyen önemli bir faktör oldu. Yeni belirlenen taban maaş, 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarıldı ve tüm aylıklar bu rakama seyyanen ödeme ile tamamlanacak.