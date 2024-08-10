10 Ağustos 2024, Cumartesi
Emekliye yüksek maaş formülü: SGK girişi 2000 öncesi ve sonrasına A'dan Z'ye yol kılavuzu! 12.500, 15.000, 19.000 TL için...
Emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli faktör, çalışırken ödenen SGK primleri oluyor. Maaş hesaplamalarında kullanılan formüllerde büyüme ve enflasyon oranları kritik rol oynuyor. Bu yıl emekli olacak bireyler, bu formüller sayesinde yüzde 30 oranında daha yüksek maaş alma fırsatına sahip. Peki, bu artışın arkasında yatan hesaplamalar neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:34