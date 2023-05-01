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2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?
"2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından kademeli emeklilikte yaş şartının esnetilip esnetilmeyeceği merak ediliyor. EYT kapsamına giremeyen 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli olan vatandaşlar emeklilik reformu bekliyor. Peki, 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?