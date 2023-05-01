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Haberler Galeri 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

"2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından kademeli emeklilikte yaş şartının esnetilip esnetilmeyeceği merak ediliyor. EYT kapsamına giremeyen 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli olan vatandaşlar emeklilik reformu bekliyor. Peki, 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2023 18:10
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2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

"2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yeni emeklilik reformuna vurgu yapılması, 2000 sonrası sigorta girişi olanları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi adımları gündeme gelirken, Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik söylentileri emeklilik bekleyen vatandaşın gündemine girdi. Peki, 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

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2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ, 2000 SONRASI İÇİN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada yeni emeklilik reformunu gündeme getirdi. Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek.

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2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

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2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

Sabah'ın haberine göre, Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor.

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2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?

Burada daha erken sigortalı olan ve konulan 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor.