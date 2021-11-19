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Haberler Galeri 41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı... Milyonlarca çalışan emekli olma hayali kuruyor. Yaş, prim ve çalışma günü birçok önemli detay emekli olmak isteyenlerin önünde duran şartlar arasında yer alıyor. Diğer yandan bazı meslek gruplarına erken emekli olma şartı getiriliyor. Yaş şartı bazı mesleklere göre değişkenlik gösterebiliyor. 41 yaşında emekli olabilmek için gereken tüm şartları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021 19:02 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 19:02
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41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

Emeklilik yaşı bazı mesleklere göre farklılık gösterebiliyor. Uzun süredir sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren milyonlarca kişi emekli olma hayali kurarken, bu süreyi ne kadar erkene çekebileceğine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik için aranan yaş şartı için bazı meslek grupları öncelikli olarak yer alıyor. 41 yaşında emekli olma imkanı bulunuyor. Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik...

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41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

Emekli Sandığı Kanunu gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara en az 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması hâlinde,

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41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı en az 9000 gün olması hâlinde,

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41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

Emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanmaktadır. Bu durumlarda bağlanan yaşlılık aylıkları, yasada aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmektedir.

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41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

SUBAY, ASTSUBAY, ASKERÎ MEMURLAR

Yukarıda belirtmiş olduğumuz özel şartlar haricinde ayrıca, 4/1-c kapsamında sigortalı olanlardan subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, yasada belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayısını tamamlamaları hâlinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır.