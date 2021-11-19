41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

Emeklilik yaşı bazı mesleklere göre farklılık gösterebiliyor. Uzun süredir sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren milyonlarca kişi emekli olma hayali kurarken, bu süreyi ne kadar erkene çekebileceğine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik için aranan yaş şartı için bazı meslek grupları öncelikli olarak yer alıyor. 41 yaşında emekli olma imkanı bulunuyor. Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik...