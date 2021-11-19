SGK harekete geçti, duyurusu geldi! Başvuranın borcu sıfırlanabilir! Sınır olarak 1.192 lira...
SGK harekete geçti, duyurusu geldi. Başvuranın borcu sıfırlanabilir. Sınır olarak 1.192 lira belirlendi. Hasteneye giden milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Genel sağlık sigortası prim borçlarının ödenmesi için ayı sonuna kadar ödeme yapılması gerekiyor. Gelir testine girmesi gerektiği halde girmeyen vatandaşlar borçlarından tamamen kurtulabilir. Diğer yandan gelir testi yaptırıp prim ödeyemeyenler için de yapılandırma fırsatı devam ediyor. İşte SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.11.2021
20:41 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
20:41
Prim borcu yapılandırması için tanınan süre sona ermişti. Ancak genel sağlık sigortası prim borçları kadar bu ay sonuna kadar süre bulunuyor. Bu süre içerisinde gelir testine girmesi gerektiği halde girmeyenler borçlarını sildirebilir, gelir testi yaptırıp prim ödeyemeyenler için de yapılandırma fırsatı halen devam ediyor. SGK tarafından duyurulan takvim için merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, son dakika gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Prim borcu yapılandırması için 7326 sayılı Kanunun tanıdığı süre sona erdi. Ancak genel sağlık sigortası prim borçları için ay sonuna kadar süre var. Bu süre içerisinde gelir testine girmesi gerektiği halde girmeyenler borçlarını sildirebilir, gelir testi yaptırıp prim ödeyemeyenler için de yapılandırma fırsatı halen devam ediyor.
TAKİP E-DEVLET ÜZERİNDEN
Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanların borçları SGK tarafından otomatik olarak yapılandırıldı. Bu kişiler E - Devlet üzerinden borçlarının ödeme günlerini takip edebilirler. Daha önce hiç gelir testine girmeyen ve bu nedenle adına borç biriken kişiler, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine başvurur ve hane içi gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunu tespit ettirirlerse prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Dolayısıyla bu kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır hale gelecekler. Bu nedenle borç sildirmek için bu tarihin kaçırılmaması çok önemli.
ÇALIŞAN DA EMEKLİ DE...
Sigortalı çalışanlarla SGK'dan aylık veya gelir alanlar, yani emekliler ve dul yetim aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar. Emekliler ve dul yetim aylığı alanlar prim ödemeksizin, çalışanlar ise brüt maaştan kesilen ve işveren tarafından ödenen primler sayesinde sağlık hizmeti alabiliyorlar.
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN
Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak ifade edilen kişiler şunlardır; Sigortalının eşi. Eşi çalışan kadın veya erkek hangi yaşta olursa olsun kendisi çalışmasa bile evli olduğu müddetçe eşi üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabilir.18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar.Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı SGK tarafından belirlenen kriterlere göre tespit edilen anne ve babası. Dolayısıyla sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartların varlığı halinde anne babası da sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.