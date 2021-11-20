20 Kasım 2021, Cumartesi
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette 5.200 TL talebi! Geri sayım başladı! Son gelişmeler...
Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücret için çalışmalar sürüyor. İşçiler tarafından 2022 zammı için ciddi artış beklentisi oluştu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından asgari ücret talebi açıklandı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:43
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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...
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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...
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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...
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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...
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- 12
Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...