TOGG ile ilgili heyecanlandıran açıklama! Yerli otomobilden önce hizmete sunulacak
Son dakika haberine göre Yılın son çeyreğinde banttan inmesi ve yeni yılın ilk çeyreğinde de trafiğe çıkması beklenen yerli otomobil Togg için CEO Gürcan Karakaş'tan dikkat çeken açıklama geldi. Karakaş, C segmenti SUV'u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştıklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 26.06.2022
14:44 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
14:45
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, başından beri bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını ifade ettiklerini ve Togg'u, ana faaliyet alanı mobilite olan bir teknoloji şirketi olarak konumladıklarını belirterek, "Bu konuda bilgi vermek için henüz erken ama ilk akıllı cihazımız C segmenti SUV'u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştığımızın ipucunu verebilirim." dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karakaş, Togg'un Gemlik tesislerindeki son gelişmeler ve "akıllı cihaz" olarak nitelendirdiği otomobilin üretim sürecine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Gemlik tesislerinin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim aracın da bu yılın son çeyreğinde banttan ineceğini bildiren Karakaş, "Ardından pazara çıkmak için gerekli teknik şartların yerine getirilmesi (homologasyon) süreci başlayacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreği sonunda da yollara çıkarmayı planlıyoruz." dedi.
"208 ROBOT, DENEME ÜRETİMİ İÇİN HAZIR HALE GELMEYE BAŞLADI"
Gemlik tesisindeki çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini aktaran Karakaş, "Gemlik tesislerimizde gövde binamızdaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. C-SUV gövdesinde ilk boyasız denemelerin yapıldığı Avrupa'nın en temizi olan boyahanemizde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumunun ardından devreye alma çalışmaları başladı. Tesislerimiz bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak." ifadelerini kullandı.
"1.000 ADET HIZLI ŞARJ İSTASYONUNU 81 İLİMİZDE 600'ÜN ÜZERİNDE NOKTADA
Şarj istasyonları konusuna da değinen Karakaş, "Togg akıllı ve hızlı şarj altyapısı için çalışmalarımıza başladık. İlk araçlarımız yola çıkmadan önce 2 bin soketi olan 1.000 adet hızlı şarj istasyonunu 81 ilimizde 600'ün üzerinde noktada hizmete sunmuş olacağız." dedi.