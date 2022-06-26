TOGG ile ilgili heyecanlandıran açıklama! Yerli otomobilden önce hizmete sunulacak

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, başından beri bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını ifade ettiklerini ve Togg'u, ana faaliyet alanı mobilite olan bir teknoloji şirketi olarak konumladıklarını belirterek, "Bu konuda bilgi vermek için henüz erken ama ilk akıllı cihazımız C segmenti SUV'u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştığımızın ipucunu verebilirim." dedi.