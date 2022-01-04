04 Ocak 2022, Salı
Esnaf ve sanatkarlara müjde! Halkbank'tan faiz indirimli kredi desteği
Halkbank, Türkiye ve KKTC'de esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler ile 2024 sonuna kadar doğrudan kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak. Faiz indirimi, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren, "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara ise aynı dönemler için yüzde 100 olacak.
Giriş Tarihi: 04.01.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 10:41
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