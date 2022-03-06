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Haberler Galeri Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...

Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...

Memur ve emeklilerin merakla beklediği Temmuz maaş zammı için kritik detaylar belli olmaya başladı. İki aylık enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.45 zam görünüyor. Memur ve memur emeklisini ilaveten yüzde 7 ve yüzde 8.95'lik fark çıktı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesi gerekiyor. Hal böyleyken geriye 4 veri kaldı. 4 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaş zamları belli olacak. İşte emekli ve memur maaş zammı için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2022 20:00 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 20:00
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Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...

Memur ve emekli maaşlarına zam. Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı. SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonu (TÜFE) şubatta yüzde 4.81 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 54.44 olarak gerçekleşti. Bilindiği üzere emekli ve memur maaş zamları 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. 2022 yılı için 6 aylık zam oranı Temmuz ayında belli olacak. İşte, emekli maaş zammı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...

Milyonlarca memur ve emekli, bu yılın ilk zammını Ocak ayında aldı.

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Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...

Memurlara ve memur emeklilerine ilk olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 27.91 zam yansıtıldı. Ardından 2.5 puanlık ilave zam da hayata geçirildi. Böylece yüzde 5'lik artış yüzde 7.5'e, toplam Ocak zammı da yüzde 30.95'e ulaştı.

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Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...

NASIL BELİRLENİYOR?

Açıklanan enflasyon verileri, memurlar ve memur emeklilerinin önümüzdeki Temmuz ayında çifte zam alacağını ortaya koydu.

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Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...

Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 16.45 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısı için belirlenen yüzde 7.5'lik artış aşıldığı için memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı almaya hak kazandı.