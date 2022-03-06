Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...

Memur ve emeklilerin merakla beklediği Temmuz maaş zammı için kritik detaylar belli olmaya başladı. İki aylık enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.45 zam görünüyor. Memur ve memur emeklisini ilaveten yüzde 7 ve yüzde 8.95'lik fark çıktı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesi gerekiyor. Hal böyleyken geriye 4 veri kaldı. 4 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaş zamları belli olacak. İşte emekli ve memur maaş zammı için detaylar...