3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama

Memura 3600 ek göstege zammı yolda! Önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelen 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsaması bekleniyor. Ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliğinin giderilmesi için tüm memurları kapsaması gündeme geldi. Milyonlarca memur son gelişmeleri yakından takip ederken, 3600 ek gösterge için o tarih dikkat çekmeye başladı. 360 ek gösterge çalışmaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak.