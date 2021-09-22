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Haberler Galeri 3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama

3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama

Memura 3600 ek göstege zammı yolda! Önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelen 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsaması bekleniyor. Ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliğinin giderilmesi için tüm memurları kapsaması gündeme geldi. Milyonlarca memur son gelişmeleri yakından takip ederken, 3600 ek gösterge için o tarih dikkat çekmeye başladı. 360 ek gösterge çalışmaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak.

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 22.09.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 12:19
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3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021’de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göserge ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Meclis'in açılmasına kısa süre kala tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi beklenen 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih merak ediliyor. Toplu sözleşme zammı sonrası memurlar 3600 ek gösterge çalışmalarını araştırmaya başladı. Peki, 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021’de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama

3600 ek gösterge ilk olarak polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için gündeme gelmişti. Ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliğin giderilebilmesi için 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsaması talep edildi.

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3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021’de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama

TÜM UNVARLAR DEĞERLENDİRİLECEK

657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilecek. Bu kapsamda polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan diğer memurların da gözden geçirilmesini sağlayanacak.

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3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021’de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama

3600 EK GÖSTERGE İÇİN KRİTİK TARİH

TBMM Genel Kurulu 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00'te toplanacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte 3600 ek göstergenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda 1 Ekim tarihi itibariyle 3600 ek gösterge konusunun görüşülmesi bekleniyor. Bizde 3600 ek gösterge gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

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3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021’de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama

3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak. 3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak."