3600 ek gösterge müjdesi geldi! 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşlar ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ile ilgili müjdeli açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtladı. Soruların arasında 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmanın akıbeti de vardı. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi. Daha önce de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Konuya olumlu bakıyoruz, çalışmalar devam ediyor" ifadeleri ile 3600 ek göstergeye yeşil ışık yakmıştı. 3600 ek göstergeyi yaklaşık 1,6 milyon kişi bekliyor. 250 bini aşkın emeklilik dilekçesi 3600 ek gösterge için çekmecede duruyor. 3600 ek gösterge yasalaşırsa, emekli ikramiyeleri 25 bin TL'ye kadar artacak. Aylık maaş artışlarının da 750 TL'yi bulması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





