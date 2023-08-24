GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, söz konusu alımın şartları ve başvuru tarihleriyle ilgili detaylar, meraklı gözler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...