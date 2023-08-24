24 Ağustos 2023, Perşembe
GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alım sürecine dair açıklamalar yer aldı. Personel alımına yönelik detaylar merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, GSB 11.455 personel alımı başvuru şartları neler? GSB sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.08.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 11:27
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