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Haberler Galeri GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alım sürecine dair açıklamalar yer aldı. Personel alımına yönelik detaylar merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, GSB 11.455 personel alımı başvuru şartları neler? GSB sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 11:27
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GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, söz konusu alımın şartları ve başvuru tarihleriyle ilgili detaylar, meraklı gözler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

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GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.

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GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

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GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

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GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

KADRO VE ŞARTLAR BELLİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kadro ve kontenjan sayısı şu şekilde:

3.295 büro personeli

4.138 destek personeli