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Haberler Galeri TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Bilecik 1.037 konut kura canlı izle aratılmaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. 15 Ocak Pazar günü saat 10.00'da TOKİ Bilecik, Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez (Bayırköy), İnhisar ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. Peki Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 09:25
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TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Bilecik kura çekilişi 15 Ocak Pazar saat 10.00'da gerçekleşecek. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Bilecik ilinde Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez (Bayırköy), İnhisar ilçelerinin hak sahipleri belli olacak. İşte kura çekilişine dair detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ BİLECİK 15 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

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TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

BİLECİK TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bilecik kura çekimi 15 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

BİLECİK HANGİ İLÇESİNE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez (Cumhuriyet): 200 konut

Bozöyük: 80 konut

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TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Söğüt: 150 konut

Osmaneli: 287 konut