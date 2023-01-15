TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Bilecik 1.037 konut kura canlı izle aratılmaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. 15 Ocak Pazar günü saat 10.00'da TOKİ Bilecik, Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez (Bayırköy), İnhisar ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. Peki Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?