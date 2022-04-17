14 milyon SSK ve Bağ-Kurlu emekliye 3.000 TL ödeme! Açıklanır açıklanmaz 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar güncellendi, yeni çizelge...

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emekli ikramiye ödemeleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Bayram ikramiyelerine ne kadar zam geleceği ve ödeme tarihi merak ediliyor. 2022 Ocak ayında maaşlara yapılan iyileştirme sonrasında İkramiyelerde de artış beklentisi oluşuyor. Tarih açıklandığı anda ödemelre T.C kimlik numarasına göre 3-4 gün içinde hesaplarda olacak. Emekliler şu anda iki bayram için 2.200 lira ikramiye ödemesi alıyor. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?