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Haberler Galeri 14 milyon SSK ve Bağ-Kurlu emekliye 3.000 TL ödeme! Açıklanır açıklanmaz 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar güncellendi, yeni çizelge...

14 milyon SSK ve Bağ-Kurlu emekliye 3.000 TL ödeme! Açıklanır açıklanmaz 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar güncellendi, yeni çizelge...

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emekli ikramiye ödemeleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Bayram ikramiyelerine ne kadar zam geleceği ve ödeme tarihi merak ediliyor. 2022 Ocak ayında maaşlara yapılan iyileştirme sonrasında İkramiyelerde de artış beklentisi oluşuyor. Tarih açıklandığı anda ödemelre T.C kimlik numarasına göre 3-4 gün içinde hesaplarda olacak. Emekliler şu anda iki bayram için 2.200 lira ikramiye ödemesi alıyor. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2022 19:37
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14 milyon SSK ve Bağ-Kurlu emekliye 3.000 TL ödeme! Açıklanır açıklanmaz 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar güncellendi, yeni çizelge...

Emekli bayram ikramiyeleri 3-4 gün içinde hesaplara yatacak. 14 milyon emekliye ikramiye çizelgesi sil baştan yapılacak. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gözler ikramiye tarihleri ve miktarı hakkında gelecek açıklamalara çevrildi. Maaşlarda yaşanan artış sonrasında ikramiye tutarlarında değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Emekliler," Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 milyon SSK ve Bağ-Kurlu emekliye 3.000 TL ödeme! Açıklanır açıklanmaz 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar güncellendi, yeni çizelge...

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ilk bölümü bu ay yatırılacak. İkramiyeler emeklilerin hesabında olacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak? İşte cevabı…

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14 milyon SSK ve Bağ-Kurlu emekliye 3.000 TL ödeme! Açıklanır açıklanmaz 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar güncellendi, yeni çizelge...

Yaklaşık 14 milyon emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi alacak. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda emeklilerin hesabında olacak.

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14 milyon SSK ve Bağ-Kurlu emekliye 3.000 TL ödeme! Açıklanır açıklanmaz 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar güncellendi, yeni çizelge...

Emeklilerin ikramiye için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Maaşın yatırıldığı hesaba ikramiyeler de yatırılacak. İkramiyelerin yatırılacağı tarihler de belli oldu.

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14 milyon SSK ve Bağ-Kurlu emekliye 3.000 TL ödeme! Açıklanır açıklanmaz 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar güncellendi, yeni çizelge...

Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.