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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç? Ekim ayında kira sözleşmesini yenilemek isteyen kiracılar ve ev sahipleri için Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan kira zamlarında tavan fiyat TÜFE oranı olmaktadır. Ancak bu oran kira zammı için şart anlamına gelmiyor. Kiracı ve ev sahibi daha düşük bir oranında anlaşabilir ve kontratlarını bu şekilde yenileyebilir. Peki, 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFEE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 03.10.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 17:14
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