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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç? Ekim ayında kira sözleşmesini yenilemek isteyen kiracılar ve ev sahipleri için Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan kira zamlarında tavan fiyat TÜFE oranı olmaktadır. Ancak bu oran kira zammı için şart anlamına gelmiyor. Kiracı ve ev sahibi daha düşük bir oranında anlaşabilir ve kontratlarını bu şekilde yenileyebilir. Peki, 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFEE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 03.10.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 17:14
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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim ayı 2019 kira artış oranı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ekim ayı kira zammı yüzde kaç sorusu gündem oldu. Peki, 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama yapmak isteyen vatandaşlar Ekime ayına ilişkin TEFE TÜFE kira artış oranlarını araştırıyor. Peki, 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar? İşte, açıklanan Tüketici Fiyat İndeksi ve kira zam oranları! Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek zam oranıdır. Kiracı ve ev sahibi aralarında anlaşma sağlayarak bu oranı daha aşağıya çekebilir. Bu oranın üstünde zam yapılması yasaktır.

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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.34 olmuş ve bir önceki ay yüzde 15.01 olan yıllık enflasyonun baz etkisiyle yüzde 9.64'e düşeceği hesaplanmıştı.

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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?

KONUT FİYATLARI YÜZDE 2.1 YÜKSELDİ

Aylık en yüksek artış yüzde 2.15 ile konut grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.79 ve ulaştırmada yüzde 1.61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0.60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0.53 ve haberleşmede yüzde 0.07 düşüş gerçekleşti.

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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ SİGARA VE ALKOLDE

Yıllık en fazla artış yüzde 43.86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15.41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14.98, lokanta ve oteller yüzde 14.87 ve eğitim yüzde 14.00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.