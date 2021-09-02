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Haberler Galeri 48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!

48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!

Erken emekli olmak isteyenler belirli şartları yerine getirerek 48, 49 ve 50 yaşlarında bile emekli olabiliyor! Milyonlarca çalışan her yıl erken emeklilik hayali kuruyor. Emekli olmak için prim ve gün sayısı şartları bulunurken kimi vatandaşlar da gerekli şartları yerine getirdiği takdirde 48 yaşında bile emekli olabiliyor. İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına bağlı olunuyor Prim günü tamamlanınca ise emekli olunabiliyor.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 15:48
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48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!

Emekli olmak isteyenler sık sık erken emeklilik şartlarını araştırıyor. 48, 49 ve 50 yaşında dahi emekli olunabiliyor. Prim gün sayısı şartlarını yerine getiren vatandaşlar bu sayede emekli olarak rahat bir nefes alıyor. Emeklilikte en önemli faktör ise işe giriş tarihi olmaktadır. İşe giriş tarihi ise prim gün sayısıyla birlikte hesap ediliyor. İşte erken emekliliğin en çok merak edilen şartı emekli prim gün sayısı hesaplama yöntemleri!

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48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!

48 YAŞINDA EMEKLİLİK

1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? V.Ç.

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsin.

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48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!

58 YAŞINDA EMEKLİLİK

20.04.1981 doğumlu bayanım. İşe giriş 15.04.2005. N. ONUR

İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 20.04.2039 tarihini bekleyebilirsiniz..

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48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!

"1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1991. Toplam 5154 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kabul edilirse, emekli olma şansım var mı?"

Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse; 296 gün daha prim ödeyerek priminizi 5450 güne tamamlamanız şartıyla 47, sonraysa 371 gün daha prim ödeyerek priminizi 5525 güne tamamlamanız şartıyla 48 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

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48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!

EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI

Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.