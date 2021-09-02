48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!

Erken emekli olmak isteyenler belirli şartları yerine getirerek 48, 49 ve 50 yaşlarında bile emekli olabiliyor! Milyonlarca çalışan her yıl erken emeklilik hayali kuruyor. Emekli olmak için prim ve gün sayısı şartları bulunurken kimi vatandaşlar da gerekli şartları yerine getirdiği takdirde 48 yaşında bile emekli olabiliyor. İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına bağlı olunuyor Prim günü tamamlanınca ise emekli olunabiliyor.