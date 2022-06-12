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Kirada yeni dönem resmen başladı! Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat
Son dakika haberine göre: Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Yüzde 25 sınırı 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek. Düzenleme ile kiracılar 1 yıl rahat nefes alacak. Peki TÜFE yüzde 25'in altında kalırsa ne olacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2022 08:23Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 08:23