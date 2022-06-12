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Kirada yeni dönem resmen başladı! Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat

Son dakika haberine göre: Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Yüzde 25 sınırı 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek. Düzenleme ile kiracılar 1 yıl rahat nefes alacak. Peki TÜFE yüzde 25'in altında kalırsa ne olacak?

Giriş Tarihi: 12.06.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 08:23
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Kirada yeni dönem resmen başladı! Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat

KONUT kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasal düzenleme dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yüzde 25 sınırı 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kirada yeni dönem resmen başladı! Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat

Ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek. Düzenleme ile kiracılar 1 yıl rahat nefes alacak.

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Kirada yeni dönem resmen başladı! Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat

TÜFE YÜZDE 25'İN ALTINDA KALIRSA
Kira artışlarını sınırlayan yasal düzenleme dünkü Resmi Gazete 'de yayımlandı. Bir önceki kira yılının TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması durumunda değişim oranı geçerli olacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak.

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Kirada yeni dönem resmen başladı! Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat

Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022'den itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Evin satılması durumunda da kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Ev sahibi yüzde 25 oranında zam yapabilecek ancak fazlasını isteyemeyecek.

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Kirada yeni dönem resmen başladı! Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat

TÜFE TAKİP EDİLMEYECEK

Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Böylece 2 bin lira olan kira 2 bin 500 liraya, 3 bin lira olan kira 3 bin 750 liraya yükselecek.