Kirada yeni dönem resmen başladı! Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat

Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022'den itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Evin satılması durumunda da kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Ev sahibi yüzde 25 oranında zam yapabilecek ancak fazlasını isteyemeyecek.