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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni ara zam açıklaması!

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni ara zam açıklaması!

Asgari ücret Temmuz zammı 2023 son dakika! Milyonlarca vatandaş, Temmuz ayında gelmesi beklenen asgari ücret zammını merak ediyor. Söz konusu zam müjdesi geçtiğimiz günlerde gelmişti. "Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı, ne kadar olacak?" sorusu gündeme getirilirken konuya ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "2023 Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı, yeni ara zam ne kadar kaç TL olacak?" İşte, asgari ücret zammı son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:53
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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den yeni ara zam açıklaması!

Asgari ücret zammı son dakika açıklaması 2023! Temmuz ayında gelmesi beklenen asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesi ile birlikte asgari ücrete zam beklentisi bir hayli arttı. A Haber'de Satır Arası programına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ara zam konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, ne kadar olacak? İşte, Bakan Bilgin'den yeni zam açıklaması!

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den yeni ara zam açıklaması!

OCAK'TA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den yeni ara zam açıklaması!

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den yeni ara zam açıklaması!

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor.

Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den yeni ara zam açıklaması!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.