ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni ara zam açıklaması!

Asgari ücret Temmuz zammı 2023 son dakika! Milyonlarca vatandaş, Temmuz ayında gelmesi beklenen asgari ücret zammını merak ediyor. Söz konusu zam müjdesi geçtiğimiz günlerde gelmişti. "Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı, ne kadar olacak?" sorusu gündeme getirilirken konuya ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "2023 Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı, yeni ara zam ne kadar kaç TL olacak?" İşte, asgari ücret zammı son dakika gelişmeler...