HaberlerGaleriEYT'li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5'li kazançla düğün bayram edilecek! EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!
EYT'li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5'li kazançla düğün bayram edilecek! EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için detaylar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Düzenleme kapsamında yer alanlar başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Başvuru sürecinin ardından emekli maaş hesaplamaları yapılmaya başlanacak. 3. dönem için hesaplanacak maaşlarda enflasyon büyüme hızı, aylık bağlama oranı ve yapılan zamlarda etkili olacak. Yapılan hesaplamalar sonrasında kazanç ve prime göre maaşlara kavuşulacak. EYT'li maaş hesabı da diğer emeklilerden farklı olmayacak. Promosyon ve ikramiye ödemesi de süreç içerisinde yer alacak. İşte 2023 emekli zammı sonrasında EYT'li maaş hesabı!