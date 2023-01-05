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EYT'li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5'li kazançla düğün bayram edilecek! EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için detaylar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Düzenleme kapsamında yer alanlar başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Başvuru sürecinin ardından emekli maaş hesaplamaları yapılmaya başlanacak. 3. dönem için hesaplanacak maaşlarda enflasyon büyüme hızı, aylık bağlama oranı ve yapılan zamlarda etkili olacak. Yapılan hesaplamalar sonrasında kazanç ve prime göre maaşlara kavuşulacak. EYT'li maaş hesabı da diğer emeklilerden farklı olmayacak. Promosyon ve ikramiye ödemesi de süreç içerisinde yer alacak. İşte 2023 emekli zammı sonrasında EYT'li maaş hesabı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:47
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EYT’li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5’li kazançla düğün bayram edilecek! EYT’lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!

SON DAKİKA! EYT'li maaşlarında sır perdesi kalktı. 5'li kazançla düğün bayram edilecek. EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca EYT'li yasal düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihi merak ediyor. EYT düzenlemesinin Ocak ayında yasalaşması bekleniyor. Böylelikle maaş, promosyon ve ikramiye ödemesinden yararlanılacak. Peki, EYT'li maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5’li kazançla düğün bayram edilecek! EYT’lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!

EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da başvuru süreci başlayacak. Bu aşamada yoğunlukların önüne geçebilmek için başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

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EYT’li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5’li kazançla düğün bayram edilecek! EYT’lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!

Bayvurunun ardından yasa gereği ilk emekli maaşı ise bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor. Bu durumda Ocak ayı içinde yapılacak başvuru sonrasında maaş hesabı 1 Şubat tarihinden itibaren başlayacak ve EYT'linin parası bu tarihten itibaren birikecek.

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EYT’li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5’li kazançla düğün bayram edilecek! EYT’lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANACAK?

EYT'li ya da mevcut yasaya göre emekli olan herkesin maaşı aynı formül üzerinden hesaplanıyor. Bu noktada ortaya atılan 'EYT'linin maaşı düşecek' sözleri gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla EYT'linin maaşında bir kesinti olmayacağı gibi aksine son artışlardan da olumlu etkilenecek ve maaşları artacak.

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EYT’li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5’li kazançla düğün bayram edilecek! EYT’lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!

Şu anda emekli olan her vatandaş gibi EYT'lilerin de maaşları üç ayrı dönem için hesaplanacak. Emekli maaşını belirleyen en önemli etken prime esas kazanç oluyor. Yani SGK'ya bildirilen maaş ne kadar yüksek ise emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor. Sürekli asgari ücretten bildirilen sigortalılar emekli olduklarında tabana yakın maaş alıyor.