3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge 1,6 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Polisler, hemşireler, öğretmenler, din görevlileri için yapılması beklenen düzenleme ile maaşlar ve ikramiyelerde büyük artışlar yaşanacak. 250 bin memur, 3600 ek gösterge düzenlemesi nedeniyle emeklilik dilekçesini bekletiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz" diyerek hükümetin bakış açısını aktarmış, düzenlemeye yeşil ışık yakmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, yerel seçimler öncesi konuya öncelik verilmesi talimatını vermiş, 3600 ek göstergenin memurlara sunulması gerektiğini ifade etmişti. 3600 ek gösterge gündeminin yeniden ısınmasıyla maaşlarda ve ikramiyelerde yaşanacak artışlar merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge maaşları ve ikramiyeleri nasıl etkileyecek? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 16:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





