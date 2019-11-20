Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL! Ocak zammıyla beraber...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan zamda. 5.2 milyon memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı göründü. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş memurlarda 3 bin 528, emeklilerinde 2 bin 669 lira olacak. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 04:32 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





