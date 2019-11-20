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Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL! Ocak zammıyla beraber...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan zamda. 5.2 milyon memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı göründü. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş memurlarda 3 bin 528, emeklilerinde 2 bin 669 lira olacak. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 04:32 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:09
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Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL! Ocak zammıyla beraber...

Ocak'ta memurlara ve memur emeklilerine yüzde 4 zam ve enflasyon farkı göründü.

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Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL! Ocak zammıyla beraber...

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta fark alması için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor.

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Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL! Ocak zammıyla beraber...

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde, 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.18 oldu.

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Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL! Ocak zammıyla beraber...

Bu tahmine göre, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.82 olacak ve memurlara ve emeklilerine yüzde 1.82 fark oluşacak.

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Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL! Ocak zammıyla beraber...

Ocak zammı da bu durumda yüzde 5.82'ye ulaşacak.