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Gözler Kabine'de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Asgari ücrete zam gelecek mi? Enflasyonun mayısta yüzde 73.50'ye yükselmesinin ardından asgari ücrete zam konusu yeniden gündeme geldi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 3600 ek gösterge detayları açıklanacak. Ek gösterge ile birlikte en çok merak edilenler arasında asgari ücret zammı yer aldı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 14:54
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Gözler Kabine’de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücretli çalışan vatandaşların yakından takip ettiği temmuz zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ikinci zamda yeşil ışık yanarken, gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda asgari ücrete ara zammın görüşülmesi bekleniyor. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler Kabine’de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan, 3600 ek göstergenin detaylarını açıklayacak. Ek göstergenin yanı sıra asgari ücret ile ilgili de çalışma olup olmadığı yönünde açıklamas yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Gözler Kabine’de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

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Gözler Kabine’de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Bu yıl için geçerli asgari ücrete 2022 Ocak ayında beklentilerin üzerinde yüzde 50.5 ile tarihi zam yapıldı. Böylelikle asgari ücret net 4.253 liraya yükseldi. Şimdi ise asgari ücrete ara zam gündeme geldi.

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Gözler Kabine’de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61.14'e çıkmasının ardından asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi. Yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73.50'ye yükselmesinin ardından zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.