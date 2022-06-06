06 Haziran 2022, Pazartesi
Gözler Kabine'de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
Asgari ücrete zam gelecek mi? Enflasyonun mayısta yüzde 73.50'ye yükselmesinin ardından asgari ücrete zam konusu yeniden gündeme geldi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 3600 ek gösterge detayları açıklanacak. Ek gösterge ile birlikte en çok merak edilenler arasında asgari ücret zammı yer aldı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.06.2022 14:54
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