Gözler Kabine’de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan, 3600 ek göstergenin detaylarını açıklayacak. Ek göstergenin yanı sıra asgari ücret ile ilgili de çalışma olup olmadığı yönünde açıklamas yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.