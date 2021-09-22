Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her ay binlerce lira ödeme yapılıyor. Sosyal devlet gereği kapsamında çalışsın çalışmasın birçok vatandaş da bu imkanlardan faydalanabiliyor. 300 liradan başlayıp 600 liraya kadar çıkan ödemelerden faydalanmak ise çok kolay. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler PTT üzerinden hesaplara yatırılıyor. Ancak bu yardımların tek seferlik yapıldığı unutulmamalıdır. İşte; 300-400-600 lira ödeme yolları!