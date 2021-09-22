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Haberler Galeri Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!

Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her ay binlerce lira ödeme yapılıyor. Sosyal devlet gereği kapsamında çalışsın çalışmasın birçok vatandaş da bu imkanlardan faydalanabiliyor. 300 liradan başlayıp 600 liraya kadar çıkan ödemelerden faydalanmak ise çok kolay. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler PTT üzerinden hesaplara yatırılıyor. Ancak bu yardımların tek seferlik yapıldığı unutulmamalıdır. İşte; 300-400-600 lira ödeme yolları!

Giriş Tarihi: 22.09.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 16:34
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Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!

Çalışan çalışmayan herkese toplamda binlerce lira ödeme. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu ödemeleri kolaylıkla alabiliyor. Doğum yardımı ihtiyaç sahibi ailelere ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı belirtildi. Yapılacak ödemelerden 300 TL'den başlayacak ve çocuk sayısına göre artış gösterebilecek.

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Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

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Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!

600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

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Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

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Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.