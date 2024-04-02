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Haberler Galeri 350.000 TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi! Nisan Ayında Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

350.000 TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi! Nisan Ayında Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

2024 yılı, bankacılık sektöründe önemli değişikliklere sahne oldu ve faiz oranları üzerinde büyük etkiler gözlendi. Bu dönemde, ekonomik dalgalanmalar ve merkez bankalarının aldığı politika kararları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için yeni fırsatlar ve stratejilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle, uzun vadeli birikim yapmayı amaçlayan bireyler için bankaların sunduğu çeşitli vadeli hesaplar, yatırım araçları arasında dikkat çeken bir konuma yükseldi.

Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:48
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350.000 TL’nin 32 Günlük Faiz Getirisi! Nisan Ayında Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

Son dönemde, bankalar faiz oranlarının artmasıyla birlikte rekabetin yoğunlaştığı bir döneme girdi. Bu durum, müşterileri çekme yarışını da beraberinde getirdi. Bu çerçevede, vadeli mevduat hesapları önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkmaya başladı. Vadeli mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek ve artırmak isteyenler için önemli bir seçenek sunuyor. Vadeli mevduat, belirli bir süre boyunca parayı bankada tutarak belirli bir faiz kazanma fırsatı sağlar. İşte banka banka 350.000 TL'nin 32 günlük getirisi...

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350.000 TL’nin 32 Günlük Faiz Getirisi! Nisan Ayında Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

Alternatif Bank VOV Hesap

Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 16.279,78 TL
Vade Sonu Tutar: 366.279,78 TL

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350.000 TL’nin 32 Günlük Faiz Getirisi! Nisan Ayında Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 15.989,07 TL
Vade Sonu Tutar: 365.989,07 TL

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350.000 TL’nin 32 Günlük Faiz Getirisi! Nisan Ayında Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

Anadolubank Renkli Hesap

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 15.698,36 TL
Vade Sonu Tutar: 365.698,36 TL

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350.000 TL’nin 32 Günlük Faiz Getirisi! Nisan Ayında Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

Odea

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 15.407,65 TL
Vade Sonu Tutar: 365.407,65 TL