HaberlerGaleriEmekliye şahane duyuru saat 8.30'da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C'linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...
Emekliye şahane duyuru saat 8.30'da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C'linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...
Emeklilerin ve ailelerinin büyük bir merakla beklediği haber sonunda geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. Bakan Işıkhan, yapmış olduğu açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren ödeneceğini duyurdu. Peki SSK emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:37Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:25