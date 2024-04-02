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Haberler Galeri Emekliye şahane duyuru saat 8.30'da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C'linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...

Emekliye şahane duyuru saat 8.30'da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C'linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...

Emeklilerin ve ailelerinin büyük bir merakla beklediği haber sonunda geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. Bakan Işıkhan, yapmış olduğu açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren ödeneceğini duyurdu. Peki SSK emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:25
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Emekliye şahane duyuru saat 8.30’da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C’linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Işıkhan, emekli vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde maddi anlamda rahat bir nefes alabilmesi için ikramiyelerin 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Emekliye şahane duyuru saat 8.30’da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C’linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu.

SSK Kapsamında Ödeme Takvimi

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlar için ilk ödemeler bugün başladı.

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Emekliye şahane duyuru saat 8.30’da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C’linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...

📍Ayın 17'si ve 18'i maaş günü olanlar 2 Nisan'da,

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Emekliye şahane duyuru saat 8.30’da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C’linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...

📍19-22'si olanlar 3 Nisan'da,

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Emekliye şahane duyuru saat 8.30’da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C’linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...

📍23-26'sı olanlar ise 4 Nisan'da ikramiyelerini alacaklar.