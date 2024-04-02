Emekliye şahane duyuru saat 8.30’da geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C’linin hesabına yattı! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Işıkhan, emekli vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde maddi anlamda rahat bir nefes alabilmesi için ikramiyelerin 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...