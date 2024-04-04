HaberlerGaleriMemur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?
Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?
Bayram öncesi maaş ödemeleri konusunda kesin bilgiler geldi. Memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personel maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü beklenen cevabı açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.04.2024 10:02Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 10:03