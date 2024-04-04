Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, memur, emekli ve sözleşmeli personellerin maaş ödemeleri hakkında merakları artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024 maaşları zamanında ödenecek. Bu kapsamda, Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ve 4/B Sözleşmeli Personel çalışanları, cevaba kavuşmuş oldu. İşte detaylar…