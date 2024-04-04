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Haberler Galeri Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?

Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?

Bayram öncesi maaş ödemeleri konusunda kesin bilgiler geldi. Memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personel maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü beklenen cevabı açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 10:03
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Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, memur, emekli ve sözleşmeli personellerin maaş ödemeleri hakkında merakları artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024 maaşları zamanında ödenecek. Bu kapsamda, Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ve 4/B Sözleşmeli Personel çalışanları, cevaba kavuşmuş oldu. İşte detaylar…

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Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?

MEMUR NİSAN MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE Mİ YATACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personel maaşları bankalarca her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi gerçekleştirilecek.

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Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NCA YAPILAN AÇIKLAMA!

Açıklama kapsamında "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi.

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Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?

Açıklamanın devamında "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

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Memur nisan ayı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur, 4/B sözleşmeli personel maaş ödeme tarihi ne zaman?

1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.