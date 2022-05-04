04 Mayıs 2022, Çarşamba
Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...
Sadece çocuğu olan aileler yararlanabiliyor. Ödemeler PTT üzerinden hesaplara yatıyor. Yardımdam bir kereye mahsus yararlanıyor. Devlet tarafından vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Ödemeler arasında doğum yardımı da bulunuyor. Yarım ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imkandan yararlananların hesaplarına yatıyor. Bakanlık tarafından yeni doğum yapmış annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapıyor. Başvuru hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, doğum yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 22:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 22:21
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