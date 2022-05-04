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Haberler Galeri Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...

Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...

Sadece çocuğu olan aileler yararlanabiliyor. Ödemeler PTT üzerinden hesaplara yatıyor. Yardımdam bir kereye mahsus yararlanıyor. Devlet tarafından vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Ödemeler arasında doğum yardımı da bulunuyor. Yarım ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imkandan yararlananların hesaplarına yatıyor. Bakanlık tarafından yeni doğum yapmış annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapıyor. Başvuru hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, doğum yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022 22:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 22:21
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Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Bakanlık tarafından çocuğu olan ailelere en az 300 TL , en fazla 600 TL destek ödemesi yapıyor. Bu durumda ödemenizi PTT'den hemen alabilirsiniz. Doğum yardımı ödemelerinden yararlanmak isteyenler başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuruların onaylanması halinde ödemeler PTT üzerinden hesaplara yatıyor. Peki, doğum yardımı ödemeleri başvuruları nereden yapılıyor? Doğum yardım ödemesi başvuruları başladı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...

Doğum yardımından kimler faydalanabilir?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

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Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...

Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

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Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...

Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Doğum Yardımı kapsamında hangi kuruma müracaat etmem gerekir?

Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Dolayısıyla çalıştığınız kuruma müracaat edebilirsiniz.

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Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...

Babanın memur, annenin ev hanımı olması halinde doğum yardımı başvurusu hangi kuruma yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak başvurularda, eşlerden birinin kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olması yeterlidir. Dolayısıyla başvuru, memur olan babanın çalıştığı kuruma yapılabilir.