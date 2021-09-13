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3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) adıyla bilinen ödeme sisteminde milyonlarca kişi borçlu durumda gözüküyor. Yıllar içinde biriken GSS borcu ceza ve faizler nedeniyle katlanarak artıyor. Daha önce gelir testine hiç girmeyen kişilere uygulanan yapılandırma yasasının son haftalarına girildi. Bu yasa sayesinde borçlarınızın neredeyse 3'te biri ortadan kalkacak. Kişilerin sonraki dönemdeki primlerini de devlet ödeyecek. İşte; GSS borcu olanların yüzünü güldürecek haber!

Giriş Tarihi: 13.09.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 10:27
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3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!

Milyonlarca kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedeniyle borçlu hale gelmiş durumda. Borçların zamanında ödenmemesi nedeniyle uygulanan cezalar ve faizler nedeniyle de son bakiye katlanarak artıyor. Ancak son getirilen yapılandırma sayesinde milyonlarca kişi rahat bir nefes alabilecek. Gelir testinde ödeme gücü olduğu tespit edilenler, 30 Nisan 2021 öncesi borçlarını yapılandırabilecek. İşte; sayıları 10 milyona yakın olduğu tahmin edilen GSS borçlularını ilgilendiren haber!

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3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) 2012 yılından beri uygulanıyor. Sigortalı çalışmayan, anne, baba veya eş üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişiler, zorunlu olarak GSS kapsamına dahil ediliyor.

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3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!

GSS'si olan kişilerin bu yıl için ayda 107.32 lira prim ödemeleri gerekiyor. Ödeme gücü bulunmayanların primini ise devlet karşılıyor.

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3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!

Ancak önce ödeme gücünün olmadığı tespit edilmeli. Bunun için de gelir testi yapılıyor. -

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3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!

Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir 1192.50 liranın altında çıkarsa, GSS primi ödenmiyor.