3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) adıyla bilinen ödeme sisteminde milyonlarca kişi borçlu durumda gözüküyor. Yıllar içinde biriken GSS borcu ceza ve faizler nedeniyle katlanarak artıyor. Daha önce gelir testine hiç girmeyen kişilere uygulanan yapılandırma yasasının son haftalarına girildi. Bu yasa sayesinde borçlarınızın neredeyse 3'te biri ortadan kalkacak. Kişilerin sonraki dönemdeki primlerini de devlet ödeyecek. İşte; GSS borcu olanların yüzünü güldürecek haber!