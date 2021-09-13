13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

13 Eylül altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarının nasıl olacağı arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Ons altında yaşanan değişimler iç piyasada altının fiyatını da değiştirmiş oldu. Piyasalarda dalgalı seyir devam ederken gözler merkez bankalarından gelen mesajlardaydı. Gelen mesajlar sonrası ons altın 1800 doların altına gerilerken dolar ise dalgalı bir seyir izledi. İşte 13 Eylül güncel altın fiyatları!