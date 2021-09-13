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Haberler Galeri 13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

13 Eylül altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarının nasıl olacağı arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Ons altında yaşanan değişimler iç piyasada altının fiyatını da değiştirmiş oldu. Piyasalarda dalgalı seyir devam ederken gözler merkez bankalarından gelen mesajlardaydı. Gelen mesajlar sonrası ons altın 1800 doların altına gerilerken dolar ise dalgalı bir seyir izledi. İşte 13 Eylül güncel altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 13.09.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 08:58
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13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

13 Eylül altın fiyatları canlı takip! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yaşanan hızlı değişimler gün içerisinde de takip ediliyor. Ons altında yaşanan büyük değişimlerin ardından gözler iç piyasada, özellikle Kapalıçarşı'da yaşanan değişimlere çevrildi. Cumhuriyet altını son dönemde yaşanan değişikliklerle birlikte 3 bin lira barajını geçmişti. İşte; 13 Eylül altın fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI
485,88
489,34
%0,24

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
487,41
487,48
%0,28

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13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.790,10
1.790,30
%0,21

ÇEYREK ALTIN FİYATI
780,45
797,65
%0,28

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13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.119,40
3.178,37
%0,28
YARIM ALTIN FİYATI
1.554,83
1.594,06
%0,28

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13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

ZİYNET ALTINI FİYATI
3.119,40
3.178,37
%0,28