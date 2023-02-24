3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...

Onun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Deprem bölgesi olduğu için stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radyo temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşalarını gerçekleştireceğiz. TOKİ ile yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta. Hiçbir bina yıkılmadı. Hiçbir binada vatandaşımız hayatını kaybetmedi…