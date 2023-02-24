25 Şubat 2023, Cumartesi
3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremden etkilenen 10 ilimizde TOKİ deprem konutlarını yapmaya başlıyor. Depremzedelere 1 yıl içerisinde teslim edilecek olan konutlara ilişkin detaylar merak ediliyor. Asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran TOKİ evleri depremzedelere teslime dilecek. Peki deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 23:49
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