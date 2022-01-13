Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu yüz binlerce emekli...

Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu yüz binlerce emekli... Milyonlarca çalışan 3600 ek gösterge için yürütülen çalışmaların ne aşamada olduğunu merak ediyor. Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı. Yapılan hamleler sonrasında 3600 ek göstergenin maaşlara yansıması merak ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenleme ile ilgili detaylar netleşiyor. Konu hakkında yapılan son açıklamaları haberimizde derledik. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında maaşlarda yaşanacak değişim...