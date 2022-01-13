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Haberler Galeri Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu yüz binlerce emekli...

Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu yüz binlerce emekli...

Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu yüz binlerce emekli... Milyonlarca çalışan 3600 ek gösterge için yürütülen çalışmaların ne aşamada olduğunu merak ediyor. Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı. Yapılan hamleler sonrasında 3600 ek göstergenin maaşlara yansıması merak ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenleme ile ilgili detaylar netleşiyor. Konu hakkında yapılan son açıklamaları haberimizde derledik. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında maaşlarda yaşanacak değişim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 19:54
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Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu yüz binlerce emekli...

Milyonlarca çalışan 3600 ek gösterge için atılacak adımları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında 3600 ek gösterge için çalışmalara hız verilmişti. Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı. Atılan adımlar sonrasında detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. "3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek?" soruları ise cevap aranan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu yüz binlerce emekli...

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:

"3600 göstergeyi milyonlar bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda talimatı verdi ve çalışmalar başladı.

Bu çalışmada toplu sözleşme metnine gerdi. 2021 toplu sözleşmenin 51 ve 52. maddelerine bakılabilir. Bu resmi gazetede yayınlandı.

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Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu yüz binlerce emekli...

Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yıl sonu değil haziran ayında çalışmanın Meclis'e sunulacağını belirtti.

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Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu yüz binlerce emekli...

Şu anda çalışmalar sürüyor. Şu anda sendika ve paydaşlarla görüşmeler olacak.

3600 göstergeyi bekleyenleri ilgilendiren işin mali tarafı var.

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Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu yüz binlerce emekli...

Öğretmen, polis din görevlisi ve hemşire gibi birçok mesleğin hesaplaması yapıldı.

Şu anda bütün memurları kapsayan bir çalışma yürütülüyor."