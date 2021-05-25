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Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!
Son dakika... Üniversiteyi bitiren gençlerin yıllardır faizle biriken borçları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. KYK'dan alınan öğrenim kredisi, eğitimler bittikten 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulunamaması halinde bu süre uzatılabiliyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı kredi borcunu ödeyemeyenlerin yıllar geçtikçe faizle borcu birikiyor. KYK'dan alınan öğrenim kredisi borcu ile ilgili yeni düzenleme geliyor. Peki, KYK kredi borcu silinecek mi? KYK borç yapılandırma olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 10:07
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