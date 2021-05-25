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Haberler Galeri Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!

Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!

Son dakika... Üniversiteyi bitiren gençlerin yıllardır faizle biriken borçları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. KYK'dan alınan öğrenim kredisi, eğitimler bittikten 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulunamaması halinde bu süre uzatılabiliyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı kredi borcunu ödeyemeyenlerin yıllar geçtikçe faizle borcu birikiyor. KYK'dan alınan öğrenim kredisi borcu ile ilgili yeni düzenleme geliyor. Peki, KYK kredi borcu silinecek mi? KYK borç yapılandırma olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 10:07
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Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!

Son dakika... KYK borç yapılandırma olacak mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirli şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. Burstan faydalanamayanlar için ise isteğe bağlı öğrenim kredisi veriliyor. Mezun olduktan sonra uzun yıllar öğrenim kredisi borçlarını ödeyemeyenlerin, faizle birlikte borçları birikiyor. Öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyenler için AK Parti'nin Meclis'e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi ile ödemelerde kolaylık sağlanacak. Peki, KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim kredisinden milyonlarca üniversite öğrencisi faydalanıyor. Üniversite öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla verilen öğrenim kredisini belirli nedenlerden dolayı ödeyemeyen vatandaşlar, borç yapılandırma olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Posta Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti tarafından Meclis'e sunulan, vergi ve prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlayan yeni yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlıyor. Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

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Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!

AZ BİR KATSAYI FARKIYLA

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.

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Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!

MÜRACAAT NASIL YAPILACAK?

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.