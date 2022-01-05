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İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...
İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış... İkinci el araba fiyatları yakından takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan gerileme sonrasında gözler sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanacak değiliklikler merak ediliyor. Araba almayı düşünen vatandaşlar fiyat güncellemeleri için markalar tarafından gelen açıklamaları yakın mercek altına aldı. Sektör temsilcilerinin konu hakkında yaptıkları açıklamaları haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 05.01.2022 19:29Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 19:29