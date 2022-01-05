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Haberler Galeri İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...

İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...

İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış... İkinci el araba fiyatları yakından takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan gerileme sonrasında gözler sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanacak değiliklikler merak ediliyor. Araba almayı düşünen vatandaşlar fiyat güncellemeleri için markalar tarafından gelen açıklamaları yakın mercek altına aldı. Sektör temsilcilerinin konu hakkında yaptıkları açıklamaları haberimizde derledik...

Giriş Tarihi: 05.01.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 19:29
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İkinci el araba alacaklara gün doğacak! Fiyatlarda %50’ye yakın indirim olacak! Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...

İkinci el araba fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Tüm dünyada yaşanan çip krizi sonrasında fiyatlarda yaşanan yükseliş sonrasında araba alacaklar büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Yılın son döneminde döviz kurunda yaşanan düşüş sonrasında gözler araba fiyatlarına çevrilmişti. Özellikle sıfır araba fiyatlarında düşüş yaşanırken, ikinci el fiyatları ise yakından takip ediliyor. Sektör temsilcileri konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, sıfır ve ikinci el araba fiyatları için beklentileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklara gün doğacak! Fiyatlarda %50’ye yakın indirim olacak! Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "2022 hem sıfır hem de ikinci el arabalar için daha hareketli, fiyatların bugünküne göre daha makul seyrettiği bir yıl olacak. Döviz kurunun da gerilemesiyle 1 ay sonra ikinci el araba fiyatlarında yüzde 50'lik bir düşüş öngörüyoruz" dedi.

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İkinci el araba alacaklara gün doğacak! Fiyatlarda %50’ye yakın indirim olacak! Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.

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İkinci el araba alacaklara gün doğacak! Fiyatlarda %50’ye yakın indirim olacak! Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...

3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, "Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firmasının 22'ye çıkacağını düşünüyoruz. Sıfır kilometre araçların fiyatlarındaki gerileme yüzde 15'lere yaklaştı.

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İkinci el araba alacaklara gün doğacak! Fiyatlarda %50’ye yakın indirim olacak! Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...

İndirimin devam etmesini bekliyoruz. Şu anda sıfır kilometre araç fiyatlarıyla ikinci el otomobil fiyatları arasında uçurum var. Sıfır otomobillerde yüzde 40 gibi fiyat artışı olmuştu bu ikinci elde yüzde 200'leri buldu. Hatta model bazında yüzde 300-400'lerde fiyat artışlarını gördük" diye konuştu.