Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

Ramazan Bayramı öncesinde yapılan artışla 2.000 TL ödenen ikramiye ödemelerinde yeniden artış söz konusu. Emekli maaş ve ikramiyelerinin erkenden hesaplarda olması bekleniyor. Mart ayında başvurusunu yapmış tüm EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alacak. Temmuz zammı artışlarından da faydalanacaklar. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...