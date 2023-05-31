31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

Ramazan Bayramı öncesinde yapılan artışla 2.000 TL ödenen ikramiye ödemelerinde yeniden artış söz konusu. Emekli maaş ve ikramiyelerinin erkenden hesaplarda olması bekleniyor. Mart ayında başvurusunu yapmış tüm EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alacak. Temmuz zammı artışlarından da faydalanacaklar. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 15:50
  • 1
  • 14
Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarma hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı. Emekliler ödeme takvimi için detayları merak ediyor. İşte, T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR

Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı.

Yeni belirlenecek emekli ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatacak.

  • 3
  • 14
Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ BERABER YATACAK

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

  • 4
  • 14
Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi.

  • 5
  • 14
Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.