3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde 2023 Ocak zammı var.TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Böylelikle uzun süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Şimdi ise yeni zamla birlikte avukat maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zammı avukat maaşları kaç TL? İşte, ayrıntılar...