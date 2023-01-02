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Haberler Galeri 3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde 2023 Ocak zammı var.TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Böylelikle uzun süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Şimdi ise yeni zamla birlikte avukat maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zammı avukat maaşları kaç TL? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 23:12
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3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

Memur zammı hesaplama tabloları yeni yılla birlikte en çok arananlar arasında yer aldı. Yeni memur maaşları yarın, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte netliğe kavuşacak.Böylelikle bir süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Peki, Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

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3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

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3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

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3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

OLASI ZAM SENARYOLARI

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

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3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?

2023 OCAK ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 saat 10.00'da duyuracak. Zamlı maaşlar belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir. Öte yandan memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.