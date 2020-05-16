16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?

Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?

Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödeme zammı ile ilgili araştırmalar sürüyor. SSK ve Bağkur emeklileri ek ödeme zammının ne kadar olacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Her ay yapılan ek ödeme ile ek kazanç elde eden emekliler için TÜED, yeni oranın yüzde 8-10 olarak belirlenmesini talep ediyor. Peki, emekliye ek ödeme zammı var mı? Ek ödeme zammı ne zaman olacak? SSK SGK Bağkur hangi emekli ne kadar ek ödeme alacak?

Giriş Tarihi: 16.05.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 13:14
  • 1
  • 20
Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?

Emekliye 361 TL ek ödeme zammı 2020 ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği ek ödeme zammında müjdeli haber geldi. Emeklilere her ay verilen ek ödemede artış gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ek ödemede oranın yüzde 8-10 olarak belirlenmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış olacak. Peki, emekliye ek ödeme zammı var mı? Ek ödeme zammı ne zaman olacak? SSK SGK Bağkur hangi emekli ne kadar ek ödeme alacak? İşte cevaplar...

  • 2
  • 20
Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?

Yılda iki kez bayram ikramiyesi alan milyonlarca emeklilere, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödeme ile ek kazanç sağlanıyor.

  • 3
  • 20
Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

  • 4
  • 20
Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?

EN YÜKSEK 602 TL

Takvim'in haberine göre, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.

  • 5
  • 20
Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 241,15, yüzde 10 olursa 361,72 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 482,30 lira ya da 602,87 lira ek ödeme verilecek.