Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?

Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödeme zammı ile ilgili araştırmalar sürüyor. SSK ve Bağkur emeklileri ek ödeme zammının ne kadar olacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Her ay yapılan ek ödeme ile ek kazanç elde eden emekliler için TÜED, yeni oranın yüzde 8-10 olarak belirlenmesini talep ediyor. Peki, emekliye ek ödeme zammı var mı? Ek ödeme zammı ne zaman olacak? SSK SGK Bağkur hangi emekli ne kadar ek ödeme alacak?