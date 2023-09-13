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Haberler Galeri GSB personel alımı sonuç ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı? cbiko kariyer kapısı Koruma, güvenlik, destek...

GSB personel alımı sonuç ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı? cbiko kariyer kapısı Koruma, güvenlik, destek...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSB) başvurularının sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. Binlerce kişinin başvuru yaptığı bu program, birçok genç için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru yapanlar ve sonuçları merakla bekleyenler için son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 08:46
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GSB personel alımı sonuç ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı? cbiko kariyer kapısı Koruma, güvenlik, destek...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci 6 Eylül tarihinde sona erdi. Bu önemli alımlar için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler şimdi GSB personel alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi veya ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak duyuruları takip etmeye devam ediyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GSB personel alımı sonuç ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı? cbiko kariyer kapısı Koruma, güvenlik, destek...

Başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.

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GSB personel alımı sonuç ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı? cbiko kariyer kapısı Koruma, güvenlik, destek...

GSB YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

GSB'den yapılan açıklamada "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.

GSB 11 BİN 445 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

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GSB personel alımı sonuç ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı? cbiko kariyer kapısı Koruma, güvenlik, destek...

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

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GSB personel alımı sonuç ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı? cbiko kariyer kapısı Koruma, güvenlik, destek...

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT!

Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacak. Başvuru yapmayan adayların yerine ise yedek listede yer alan isimler çağırılacak.

Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacak.

Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecek.