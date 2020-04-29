1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan 1000 TL pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmamış olanlar için alınan başvuruların sonuçları için araştırmalar başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ile ilgili detayları derledik. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...