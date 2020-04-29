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1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
1000 TL sosyal yardım başvuru işlemleri devam ediyor. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından ihtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL sosyal yardımın ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Öte yandan sosyal yardım sorgulama ekranı da en çok aranılanlar arasında. 3. faz pandemi sosyal destek ödemeleri ile ilgili merak edilenleri sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.04.2020 13:16Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 13:22