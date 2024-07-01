Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...

Temmuz ayıyla birlikte Türkiye'deki milyonlarca memur ve emekli için maaşlarda gözle görülür artışlar meydana gelecek. Bu dönemde, sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanları da yeni değerlere güncellenecek. Geride bıraktığımız altı ayın enflasyon oranlarının yanı sıra, üç farklı ek zam formülü de masada değerlendiriliyor. Emeklilerin bu temmuz ayında ne kadar zam alacağı ise büyük merak konusu. İşte, emeklilerin ve memurların gelirlerindeki bu önemli artışlarla ilgili detaylar...