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Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...

Temmuz ayıyla birlikte Türkiye'deki milyonlarca memur ve emekli için maaşlarda gözle görülür artışlar meydana gelecek. Bu dönemde, sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanları da yeni değerlere güncellenecek. Geride bıraktığımız altı ayın enflasyon oranlarının yanı sıra, üç farklı ek zam formülü de masada değerlendiriliyor. Emeklilerin bu temmuz ayında ne kadar zam alacağı ise büyük merak konusu. İşte, emeklilerin ve memurların gelirlerindeki bu önemli artışlarla ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 08:29
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Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B’liye yeni maaş tablosu: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...

Milyonlarca memur ve emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Son 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 olarak açıklanmasının ardından Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran netlik kazanacak. Tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı yüzde 25-30 aralığında olabilir. Memurlar ve memur emeklileri içinse bu farklılık belirleyici olacak.

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Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B’liye yeni maaş tablosu: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...

İki Farklı Tahmin Var

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon oranı için iki farklı tahmin bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.52 olması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25.81 olacak. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ise Haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.17 olarak tahmin ediyor. FKB'nin tahminine göre ise emeklilerin zam oranı yüzde 26.61 olacak.

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Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B’liye yeni maaş tablosu: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...

Ek İyileştirmeler de Gündemde

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. 3 Temmuz'dan sonra ise refah payı, taban aylıkta artış ve kök aylığa seyyanen zam gibi ek iyileştirmelerin yapılıp yapılmayacağı netleşecek.
Refah Payı İle Zam Oranı Artabilir

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Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B’liye yeni maaş tablosu: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...

Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 çıkarsa ve hükümet 5 puanlık bir refah payı verirse kök aylıklara yüzde 30.81'lik bir artış yansıyacak.

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Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B’liye yeni maaş tablosu: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...

Taban Aylık Artabilir

Taban aylıkta yapılacak bir artış durumunda ise en düşük emekli aylığı bu tutara tamamlanacak. Örneğin; taban aylık 12.500 TL olursa ve emeklinin zamlı maaşı bu rakamın altında kalırsa, aylık 12.500 TL'ye tamamlanacak.