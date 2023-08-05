Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! 6 aylık enflasyon ile...

Ocak 2024'te emekli maaşları ve memur maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağı merak ediliyor. Her yıl iki kez zam alan emekli maaşı ve memur maaşları, Ocak 2024'te tekrar artacak. Emekli maaşları için SSK ve Bağ-Kur emekli zamları, refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranıyla belirlenecek. Memur maaşları ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, Ocak zammı için belirleyici ilk veri geldi. Peki, emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? İşte yeni maaş hesaplaması!