24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 199 TL’ye saç kesme makinesi, 219 TL’ye kablosuz kulaklık, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Aralık 2023 tarihine kadar BİM mağazalarında indirimli fiyat etiketi ile yer alacak ürünler arasında Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl, Ruumstore TV Sehpası, Tefal Wok Tava, Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge yer alıyor. İşte BİM'in en yeni afişi ve ürünler kataloğu….