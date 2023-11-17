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Haberler Galeri 24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 199 TL’ye saç kesme makinesi, 219 TL’ye kablosuz kulaklık, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 199 TL’ye saç kesme makinesi, 219 TL’ye kablosuz kulaklık, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

BİM 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Aralık 2023 tarihine kadar BİM mağazalarında indirimli fiyat etiketi ile yer alacak ürünler arasında Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl, Ruumstore TV Sehpası, Tefal Wok Tava, Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge yer alıyor. İşte BİM'in en yeni afişi ve ürünler kataloğu….

Giriş Tarihi: 17.11.2023 17:37 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 17:37
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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 199 TL’ye saç kesme makinesi, 219 TL’ye kablosuz kulaklık, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

BİM mağazalarında 24 Kasım itibari ile yer alacak indirimli ürünler belli oldu. 1 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.299 TL, Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL, Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl 3.299 TL, Casper VIA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu 4.599 TL, Polosmart Tws Kulaklık 219 TL, Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199 TL, Ruumstore TV Sehpası 699 TL, Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası 199 TL, Petek Üstü Isı Yönlendirici 179 TL, Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179 TL, Tefal Wok Tava 489 TL, Tefal Krep Tavası 419 TL, Tefal Manuel Rondo 399 TL, Servis Ürünleri 15 TL, Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL'den satışa sunulacak. İşte 24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM 24 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 199 TL’ye saç kesme makinesi, 219 TL’ye kablosuz kulaklık, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.299 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl 3.299 TL

Casper VIA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu 4.599 TL

Polosmart Tws Kulaklık 219 TL

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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 199 TL’ye saç kesme makinesi, 219 TL’ye kablosuz kulaklık, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199 TL

Ruumstore TV Sehpası 699 TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası 199 TL

Petek Üstü Isı Yönlendirici 179 TL

Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179 TL

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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 199 TL’ye saç kesme makinesi, 219 TL’ye kablosuz kulaklık, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

Tefal Wok Tava 489 TL

Tefal Krep Tavası 419 TL

Tefal Manuel Rondo 399 TL

Servis Ürünleri 15 TL

Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL

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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 199 TL’ye saç kesme makinesi, 219 TL’ye kablosuz kulaklık, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 27,50 TL

Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 4'lü 329 TL

Paşabahçe Live Beautiful Gala Ayaklı Çay Bardağı 89 TL

Glass in love Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 99 TL

Glass in love Meşrubat Bardağı 6'lı 139 TL