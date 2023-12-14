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Haberler Galeri Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi

Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi

Tarım Kredi Market, 15 Aralık'ta duyurduğu indirim kataloğuyla tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi üzerinden avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. Tüketiciler, bu süre zarfında dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, tulum peyniri, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, kasap sucuk, bütün piliç, karışık turşu, Osmancık pirinci, konserve garnitür gibi birbirinden kaliteli ve günlük ihtiyaçlara yönelik ürünlerde cazip fiyatlarla karşılaşabilecek. İşte güncel TK indirim listesi….

Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:54
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Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi

Tarım Kredi Market, 15 Aralık'tan itibaren geçerli olan aralık ayı indirim kataloğu ile tüketicilere birbirinden avantajlı fiyatlar sunuyor. Kampanya dahilinde duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40'lı tuvalet kağıdı, dev rulo havlu 25,90 TL, yumuşatıcı 47,90 TL, çay 68,90 TL, tulum peynir 99,50 TL, Türk kahvesi 9,90 TL, tereyağı 249,90 TL, tost peyniri 159 TL, süt 21,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, kasap sucuk 133,90 TL, bütün piliç 60,90 TL, karışık turşu 21,50 TL, Osmancık pirinci 37,90 TL ve konserve garnitür 20,95 TL olarak satışa sunulacak. İşte TK aralık ayı indirim listesi…

TARIM KREDİ MARKET 15 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi

DURU ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ ÇEŞİTLERİ 500ML 36,90 TL

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Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi

SIGNAL DİŞ MACUNU 120 ML 39,90 TL

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Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi

SIGNAL DİŞ FIRÇASI 28,90 TL

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Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi

SIGNAL DİŞ FIRÇASI 19,90 TL