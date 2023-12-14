Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi

Tarım Kredi Market, 15 Aralık'tan itibaren geçerli olan aralık ayı indirim kataloğu ile tüketicilere birbirinden avantajlı fiyatlar sunuyor. Kampanya dahilinde duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40'lı tuvalet kağıdı, dev rulo havlu 25,90 TL, yumuşatıcı 47,90 TL, çay 68,90 TL, tulum peynir 99,50 TL, Türk kahvesi 9,90 TL, tereyağı 249,90 TL, tost peyniri 159 TL, süt 21,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, kasap sucuk 133,90 TL, bütün piliç 60,90 TL, karışık turşu 21,50 TL, Osmancık pirinci 37,90 TL ve konserve garnitür 20,95 TL olarak satışa sunulacak. İşte TK aralık ayı indirim listesi…

TARIM KREDİ MARKET 15 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU