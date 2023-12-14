14 Aralık 2023, Perşembe
Tarım Kredi Market fiyatlar yarın akşam değişecek! Duru şampuan 36,90 TL, diş macunu 39,90 TL, diş fırçası 19,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 156,90 TL’ye indi
Tarım Kredi Market, 15 Aralık'ta duyurduğu indirim kataloğuyla tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi üzerinden avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. Tüketiciler, bu süre zarfında dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, tulum peyniri, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, kasap sucuk, bütün piliç, karışık turşu, Osmancık pirinci, konserve garnitür gibi birbirinden kaliteli ve günlük ihtiyaçlara yönelik ürünlerde cazip fiyatlarla karşılaşabilecek. İşte güncel TK indirim listesi….
Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:54
- 1
- 67
- 2
- 67
- 3
- 67
- 4
- 67
- 5
- 67