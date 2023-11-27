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Haberler Galeri Migros 27 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…

Migros 27 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…

Migros, 27 Kasım'da başlattığı özel indirim kampanyasıyla müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında parfüm, hijyen ürünleri, tıraş bakım ürünleri, tuvalet temizlik ürünleri, ayakkabı bakım ürünleri ve haşere ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler müşterileri bekliyor. Bu cazip tekliflerden faydalanmak isteyenler, 30 Kasım tarihine kadar Migros mağazalarını ziyaret edebilirler. İşte Migros'un en yeni afişi…

Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 09:27
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Migros 27 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…

Migros, 27 Kasım itibariyle geçerli olacak özel indirimli ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. 30 Kasım'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tıraş bakımına, tuvalet temizlik ürünlerinden ayakkabı bakımına, haşere ürünlerinden pillere, kırtasiye ürünlerinden giyim ve teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerine kadar birçok kategoride yüzde 50'ye varan indirimler müşterilere sunulacak. Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak isteyenler, 30 Kasım'a kadar Migros mağazalarını ziyaret edebilirler. İşte Migros indirim afişi…

MİGROS 27 KASIM İNDİRİM KATALOĞU!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Migros 27 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…

Klasik İnek Peyniri 249 TL

Az Tuzlu Peyaz Peynir 199 TL

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Migros 27 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…

Gurme Klasik Peynir 149,90 TL

nozarella peyniri 159,90 TL

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Migros 27 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…

Sütaş Tava Yoğurt 50,90 TL

Eker Ayran 35,90 TL

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Migros 27 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…

Sütaş Dilim Tereyağı: 319 TL

İçim Krema 32,90 TL