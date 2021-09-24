Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Dolar alım-satım yapacak olan vatandaşlar, güncel döviz kurlarını yakından takp ediyor. Dün açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşandı. Dünkü günü kapanışta 8,7400 lira olan dolar, yeni güne 8,7720 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Eylül canlı döviz kurları...