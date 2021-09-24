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Haberler Galeri Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru

Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru

Dolar ne kadar? Döviz kurlarında son dakika hareketlili yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 düzeyine düşürdü. Merkez Bankası faiz kararının ardından dolarda dalgalı seyir başladı. Serbest piyasada dolar kuru güne 8,7720 liradan, euro ise 10,3090 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Eylül canlı döviz kuru...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:30
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Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Dolar alım-satım yapacak olan vatandaşlar, güncel döviz kurlarını yakından takp ediyor. Dün açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşandı. Dünkü günü kapanışta 8,7400 lira olan dolar, yeni güne 8,7720 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Eylül canlı döviz kurları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru

DOLAR NE KADAR , KAÇ TL?

İşte 24 Eylül canlı dolar kuru:

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Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru

EURONE KADAR , KAÇ TL?

İşte 24 Eylül canlı euro kuru:

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Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru

KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA

Küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle yön arayışı sürerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililerin açıklamaları takip edilecek.

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Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru

Fed'in gelecek sene faiz artırımına gidebileceğine ilişkin tahminlerle ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş eğiliminde hareket ederken, Fed yetkililerinin bugün yapacakları konuşmalarda ABD'de para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranmaya devam edecek.