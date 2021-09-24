HaberlerGaleriDolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru
Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru
Dolar ne kadar? Döviz kurlarında son dakika hareketlili yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 düzeyine düşürdü. Merkez Bankası faiz kararının ardından dolarda dalgalı seyir başladı. Serbest piyasada dolar kuru güne 8,7720 liradan, euro ise 10,3090 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Eylül canlı döviz kuru...